المحطة الفضائية تعدل مدارها قريبا

أعلنت مصادر في وكالة ناسا الأمريكية أن المحطة الفضائية الدولية ستخضع لتعديل مدارها أوائل نوفمبر القادم.

وتبعا للمصادر فإن التعديل على مدار المحطة سيجري في 8 نوفمبر، حيث ستبدأ محركات الدفع النفاثة عملها لتغيير المدار في تمام الساعة 1:41 بتوقيت موسكو.

وأكدت مصادر مطلعة في مجال الفضاء وصناعة الصواريخ في روسيا أن تعديل مدار المحطة سيتم باستخدام محركات سفينة الشحن "بروغريس-12" الملتحمة بوحدة Pirs التابعة للمحطة الفضائية، حيث ستعمل المحركات لمدة 352 ثانية.

إقرأ المزيد

ويعتقد الخبراء أن هذا التعديل هدفه خلق ظروف مناسبة لالتحام المركبة الفضائية التي سترسلها "بوينغ" في رحلة غير مأهولة نحو المحطة.

ويوجد على متن المحطة الفضائية الدولية حاليا عدة رواد هم: الروسيان، ألكسندر سكفورتسوف، وأوليغ سكريبوتشكا، ورواد ناسا، كريستينا كوك، وجيسيكا مائير، وأندرو مورغان، ورائد الفضاء الإيطالي، لوكا بارميتانو.

أما آخر تعديل طرأ على مدارها فكان في 14 سبتمبر الفائت، واستخدمت لهذا الغرض المحركات النفاثة التابعة لوحدة ZVEZDA الروسية، وتمت زيادة ارتفاع المدار ليبلغ 416.2 كلم عن سطح الأرض.

المصدر: فيستي