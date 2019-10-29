روسيا تسلم أمريكا دفعة جديدة من محركات صواريخ الفضاء

أعلنت شركة "إنيرغوماش" الروسية أنها ستسلم الولايات المتحدة دفعة جديدة من محركات RD-180 المخصصة لصواريخ الفضاء.

وقال بيان صادر عن الشركة "إن اللجنة المخصصة لتسليم دفعة جديدة من محركات RD-180 للجانب الأمريكي قد تشكلت، ووقعت إنيرغوماش مع كل من شركتي Pratt & Whitney و United Launch Alliance الأوراق اللازمة لتسليم 3 محركات ستستخدم في إطلاق صواريخ أطلس-5 الأمريكية إلى الفضاء".

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وأشار البيان إلى أن هذه الدفعة من RD-180 هي ثاني دفعة من هذه المحركات التي تستلمها الولايات المتحدة من روسيا هذا العام، وأول دفعة تم تسليمها في الـ 25 من يونيو الفائت كانت مخصصة لصواريخ "أطلس-3" و"أطلس-5" الأمريكية، التي تعتمد على المحركات الروسية وقد استخدمت للقيام بنحو 86 مهمة فضائية منذ العام 1999.

وتتابع روسيا تصدير محركات "إر دي-180" إلى الولايات المتحدة، وذلك ضمن صفقة عقدت بين الجانبين عام 1997 بلغت قيمتها مليار دولار، وتنص على تزويد أمريكا بـ 101 محركا من هذا النوع.

المصدر: نوفوستي