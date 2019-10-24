روسيا تنسق مع ناسا إطلاق مركبتين إلى الفضاء

ذكرت وكالة ناسا أنها طلبت من مؤسسة "روس كوسموس" الروسية تقديم موعد إطلاق مركبة شحن إلى المحطة الفضائية الدولية خشية أن يتداخل مدار هذه المركبة مع إحدى مركباتهاهناك.

وأشارت الوكالة إلى أنها طلبت من "روس كوسموس" تغيير موعد إطلاق مركبة "بروغريس إم إس-13" من الـ 6 من ديسمبر القادم إلى الأول من الشهر نفسه، حتى لا يتداخل مدار هذه المركبة مع مدار مركبة الشحن Dragon التي من المفترض أن تلتحم بالمحطة في الـ 6 من ديسمبر.

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وأكدت الوكالة على أن "روس كوسموس" كانت متعاونة وسبّقت موعد إطلاق مركبتها، وأن إطلاق "بروغريس" على متن صاروخ Soyuz-2.1a من قاعدة "بايكونور" الفضائية في كازاخستان من المفترض أن يتم في 1 ديسمبر القادم في تمام الساعة 14:29 بتوقيت موسكو، لتصل المركبة إلى محطة الفضاء الدولية في 3 ديسمبر في تمام الساعة 16:41 بتوقيت موسكو.

أما مركبة Dragon التي طورتها شركة "سبيس إكس" الأمريكية فمن المفترض أن تطلق في 4 ديسمبر في تمام الساعة 20:48 بتوقيت المحطة الفضائية الدولية، لتلتحم بالمحطة بعد يومين.

ويوجد على متنها حاليا 6 رواد هم: الروسيان ألكسندر سكفورتسوف، وأوليغ سكريبوتشكا، والأمريكيون كريستينا كوك، وأندرو مورغان، وجيسيكا مائير، والإيطالي لوكا بارميتانو.

المصدر: نوفوستي