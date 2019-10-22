ناسا: نتمنى أن يشاركنا رواد فضاء من دول أخرى العمل على سطح القمر

أعلن مدير وكالة ناسا الأمريكية، جيمس برايدنشتاين، أن الولايات المتحدة ستحتاج مع تقدمها في تحقيق برنامجها القمري Artemis إلى المزيد من المساهمة من جانب دول أخرى.

إقرأ المزيد

جاء ذلك في كلمة ألقاها يوم 21 أكتوبر في المؤتمر الفضائي الدولي الـ70 الذي يعقد حاليا في واشنطن.

وقال "نتمنى أن نرى رواد فضاء من دول أخرى على سطح القمر. وهدفنا هو الحصول على أكبر قدر ممكن من الدعم الدولي عند تحقيق برنامجنا القمري".

ومضى قائلا:" لا شك أن رواد الفضاء من دول أخرى سيعملون جنبا إلى جنب مع روادنا على سطح القمر، بمن فيهم أولئك الذين عملوا معنا على متن المحطة الفضائية الدولية".

يذكر أن الحكومة اليابانية كانت قد اتخذت في وقت سابق قرارا بالانضمام إلى برنامج ناسا القمري الذي يقضي بإنزال رواد الفضاء على سطح القمر عام 2024.

المصدر: تاس