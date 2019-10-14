"ناسا" تعلن عن رحلة مأهولة لمركبة شركة "سبيس إكس"

أعلنت شركة "سبيس إكس" أن أول رحلة مأهولة للمركبة الفضائية "دراغون-2" وعلى متنها رواد فضاء من الولايات المتحدة،قد تجري في الربع الأول من عام 2020.

وبحسب موقع SpaceNews، أعلن جيم برايدنشتاين، رئيس وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" خلال زيارته لموقع شركة "سبيس إكس" في كاليفورنيا، بأنه "إذا جرى كل شيء على ما يرام، فإن أول رحلة مأهولة للمركبة الفضائية "دراغون-2" ستكون في الربع الأول من سنة 2020 المقبلة".

ويشير الموقع، إلى أن تنفيذ الخطة المعلنة قد يعوقها عدم توفر المظلات ونظام الإنقاذ في الحالات الطارئة للمركبة الفضائية.

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ويذكر أن شركة "سبيس إكس" اختبرت في شهر مارس الماضي بنجاح المركبة الفضائية "دراغون-2" غير المأهولة التي التحمت بالمركبة الفضائية الدولية بنجاح وعادت إلى الأرض.

وكما هو حاليا تستخدم "ناسا" المركبات الفضائية الروسية "سويوز" لإرسال روادها إلى المحطة الفضائية الدولية بموجب العقد المبرم مع مؤسسة "روس كوسموس" الذي ينتهي سريانه في فبراير عام 2020 المقبل.

المصدر: نوفوستي