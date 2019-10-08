"روس كوسموس" لن تتمكن من إرسال مركبة مأهولة ثالثة العام المقبل

لن تستطيع شركة "روس كوسموس" الفضائية الروسية إطلاق مركبة فضائية ثالثة العام المقبل في حال طلبت "ناسا" بذلك.

وقد أعلن ذلك المدير التنفيذي لبرنامج الرحلات الفضائية المأهولة الروسي، سيرغي كريكاليوف، قائلا إن هذا الأمر يمكن أن يحدث في حال عدم جاهزية مركبتي Crew Dragon و Starliner الأمريكيتين المأهولتين للإطلاق.

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وقال إن إنتاج مركبة فضائية مأهولة واحدة تستغرق فترة تتراوح بين 2.5 و3 أعوام. فيما لم تقدم "ناسا" لروسيا أموالا لإنتاجها آملة بجاهزية مركبتيها الحديثتين.

وأضاف، كريكاليوف، أن "روس كوسموس" تعتزم أن تطلق العام المقبل المركبتين المأهولتين إحداهما في الربيع القادم وثانيتهما في الخريف، مع العلم أن المركبة التي تطلق في الخريف القادم ستحمل إلى المحطة الفضائية الدولية 3 رواد فضاء روس.

يذكر أن شركة "سبيس إكس" الأمريكية الخاصة أطلقت في مارس الماضي مركبة "دراغون" الفضائية وهي أول رحلة اختبارية غير مأهولة في إطار برنامج تصنيع المركبتين الفضائية المأهولتين من قبل شركتي "سبيس إكس" و"بوينغ" لنقل رواد الفضاء الأمريكيين والأجانب إلى المحطة الفضائية الدولية.

المصدر: لينتا. رو