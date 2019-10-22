مصدر: ناسا تنوي حجز مقعد آخر في "سويوز"

أعلن أحد المشاركين في الدورة السبعين للمؤتمر الدولي للملاحة الفضائية المنعقد في واشنطن، أن ناسا تدرس إمكانية شراء مقعد إضافي في مركبة "سويوز إم إس-17" التي ستطلق في أكتوبر 2020.

وقال المصدر في حديث أدلى به لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، "تجري حاليا مفاوضات أولية بين ناسا و"روس كوسموس". ولكن ليس هناك إلى الآن، طلب رسمي من ناسا بشأن إبرام عقد بهذا الشأن".

وأشار المتحدث، إلى أن شراء مقعد على المركبة المقرر إطلاقها إلى المحطة الفضائية الدولية يوم 14 أكتوبر 2020، يضمن لناسا وجود روادها على متن المحطة الدولية حتى ربيع عام 2021. حاليا من المقرر أن يتألف طاقم المركبة "سويوز إم إس-17" من الروسيين أناتولي إيفانيشين، وإيفان فاغنر، والمقعد الثالث لا يزال شاغرا. لذلك وفقا للمتحدث من المحتمل إضافة رائد الفضاء الأمريكي ستيفن بوين، الذي أنهى قبل فترة دورة تدريبية على المركبات الفضائية الروسية، وخلال الفترة المتبقية يمكن إعداده ليكون ضمن طاقم المركبة.

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ويذكر أن جيم بريدينستاين، مدير ناسا أعلن يوم الاثنين الماضي، أن يبقى بيد روسيا قرار مساعدة الولايات المتحدة في نقل روادها إلى المحطة الفضائية الدولية عام 2020 إذا لم تجهز مركباتها المأهولة. وأضاف، يناقش ممثلو قطاع الفضاء من الجانبين حاليا إمكانية تخصيص مقعد في "سويوز" للولايات المتحدة.

المصدر: نوفوستي