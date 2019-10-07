"ناسا" تفكر في حجز مقاعد لروادها على مركبات "سويوز"

أعلن كيرك شيرمان، رئيس برامج "ناسا" في المحطة الفضائية الدولية، أن الوكالة تفكر بحجز مقاعد لروادها على متن مركبات "سويوز" الروسية لنقلهم إلى محطة الفضاء الدولية وإعادتهم إلى الأرض.

وقال شيرمان في مؤتمر صحفي يوم الجمعة الماضي، وفقا للعقد الموقع سابقا بين "ناسا" ومؤسسة "روس كوسموس" بشأن نقل رواد الفضاء الأمريكيين إلى المحطة الفضائية الدولية وإعادتهم إلى الأرض على متن مركبات "سويوز" الروسية، ستكون آخر رحلة لرائد الفضاء الأمريكي إلى المحطة الفضائية في شهر مارس 2020 والعودة في شهر أكتوبر من نفس السنة. وأضاف "اليوم ليس لدينا اتفاق مع الجانب الروسي بشأن شراء مقاعد جديدة. وهذا ما يقلقنا فعلا".

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وأشار المتحدث إلى فقدان أي معلومات عن مواعيد إطلاق المركبات الفضائية الأمريكية المأهولة إلى المحطة الفضائية الجديدة، مؤكدا أن "ناسا" مهتمة بهذه المسألة جدا، والمهم هنا أن تكون آمنة.

وأضاف شيرمان، بموجب القوانين السارية حاليا، تمنع الوكالة شراء مقاعد على المركبات الروسية من "روس كوسموس" بعد نهاية ديسمبر 2020. وإذا كان لا بد من ذلك، فسوف نقدم طلبا إلى الكونغرس للحصول على موافقته لشراء هذه المقاعد.

المصدر: نوفوستي