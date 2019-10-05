روسيا تطلق العام المقبل 3 رواد بمركبة فضائية واحدة

يتوقع أن ينطلق طاقم روسي كامل مؤلف من 3 رواد فضاء خريف عام 2020 إلى المحطة الفضائية الدولية .

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وقال المدير التنفيذي لبرنامج الرحلات الفضائية المأهولة ،سيرغي كريكاليوف، إن إطلاق مختبر "ناؤوكا" (العلم) الفضائي الروسي سوف يوسع المجال المعيشي الروسي في المحطة الفضائية الدولية ليحتضن 3 أشخاص وذلك لأول مرة بعد عام 2000.

وأوضح أن برنامج الرحلات الفضائية المأهولة يقضي العام المقبل بإطلاق بعثتين مأهولتين: أولاهما تتحقق في الربيع المقبل حيث سيتم إطلاق رائدي الفضاء الروسيين، وثانيتهما في خريف عام 2020 حيث ينطلق إلى المحطة الفضائية الدولية 3 رواد روس بمركبة فضائية واحدة.

ويذكر أن مؤسسة "روس كوسموس" الروسية تجري حاليا محادثات بشأن إرسال رائد فضائي إماراتي آخر إلى المحطة الفضائية الدولية لفترة أطول وتحقيق أول بعثة فضائية هندية مأهولة.

المصدر: تاس