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مروحيات "مي – 8" جلبت الخوخ والتمر لأفراد طاقم مركبة "سويوز –" المأهولة

الفضاء

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طلب فردا طاقم مركبة "سويوز – إم إس – 12" الروسية المأهولة، أليكسي أوفتشينين، وهزاع المنصوري، بأن يوفر لهما رجال الطوارئ الروس التمر والدرّاق بعد هبوطهما في صحراء كازاخستان.

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وطلب، أليكسي أوفتشينين، ثمرات من الدرّاق، بينما طلب هزاع المنصوري تمرا، وجرت العادة أن تجلب الهدايا لرواد الفضاء مروحيات "مي – 8" المشاركة في عملية البحث والإجلاء.

وقد شاركت  يوم 3 أكتوبر في عملية البحث عن المركبة الفضائية 12 مروحية من طراز "مي – 8" و4 طائرات من طراز آن – 12" وطائرة "آن – 26"  و290 قطعة من المركبات و الآليات الخاصة.

يذكر أن الكبسولة المأهولة التابعة لمركبة "سويوز – إم إس – 12" هبطت الساعة 14.00 يوم 3 أكتوبر في منطقة تبعد 175 كيلومترا عن مدينة جزكازغان في كازاخستان. وقد تم إجلاء أفراد الطاقم، أليكسي وأوفتشينين ونيك هيغ وهزاع المنصوري من الكبسولة المأهولة.

المصدر: تاس

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