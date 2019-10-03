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مركبة "سويوز" المأهولة وعلى متنها رائد الفضاء الإماراتي هبطت بسلام في كازاخستان (فيديو)

الفضاء

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هبطت الكبسولة المأهولة التابعة لمركبة "سويوز إم إس – 12" الروسية وعلى متنها كل من الروسي أليكسي أوفتشينينو، الأمريكي نيك هيغ، والإماراتي هزاع المنصوري بنجاح على الأرض .

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وذلك في منطقة تبعد 147 كيلومترا جنوب شرقي مدينة جزكازغان الكازاخستانية.

أفاد بذلك ناطق باسم المركز الروسي لإدارة الرحلات الفضائية فقال إن المركبة انفصلت الساعة 10.37 يوم 3 أغسطس عن المحطة الفضائية الدولية لتهبط  في كازاخستان الساعة 14.00 لليوم نفسه بتوقيت موسكو.

فيما يتعلق بالمحطة الفضائية الدولية فلا يزال رواد الفضاء الروسيان، ألكسندر سكفورتسوف وأوليغ سكريبوتشكا والأمريكيون، أندريو مورغن وجيسيكا ماير وكريستينا كوك  وhلأوروبي، لوكا بارميتانو يقومون بأداء مهامهم هناك.

يذكر أن البعثة الفضائية التالية إلى المحطة الفضائية تنطلق في 16 أبريل القادم.

المصدر: تاس

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