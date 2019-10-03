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هزاع المنصوري: من هذه الصحراء بدأ كل شيء!

الفضاء

هزاع المنصوري: من هذه الصحراء بدأ كل شيء!
almadarnews.org
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من قمة الفضاء الكوني، نزل رائد الفضاء الإماراتي الأول، هزاع المنصوري، بخياله إلى صحراء ليوا في أبو ظبي، وكتب من محطة الفضاء الدولية أن مسيرته بدأت من هذه البقعة على الأرض.

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وتابع المنصوري التعبير ووصف مشاعره وهو يتأمل بلاده من الفضاء الخارجي، مخاطبا إياها بقوله "واليوم أنظر إليك يا وطني من الطرف الآخر وأحلم أن أعود إليك لأقبل ترابك الطاهر بعد أن شارفت المهمة على الإنتهاء"، مضيفا في لهجة طافحة بالمشاعر "حلم بدأ من الصحراء أعانق به الآن الفضاء".

وزاد رائد الفضاء الإماراتي في إظهار تعلقه بوطنه وكتب باللغة الإنجليزية: "ليوا، مسقط رأسي.. أبو ظبي"، والعنوان محطة الفضاء الدولية.

هذا، ونقلت صحيفة الاتحاد الإماراتية عن المنصوري قوله في اتصال جرى أمس عبر مركز محمد بن راشد للفضاء: "منظر الإمارات من محطة الفضاء الدولية، منظر لا يوصف ويحبس الأنفاس، منظر جميل جداً، ومن رأى ليس كمن سمع، مناظر جميلة للعالم والوطن العربي، وخاصة الإمارات، مناظر مشعة ومضيئة بشكل جميل جدا".

المصدر: RT

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