رائد الفضاء الإماراتي ينشر أول صورة للأرض التقطها من المحطة الفضائية الدولية
نشر رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، أول صورة التقطها بنفسه لكوكب الأرض، من المحطة الفضائية الدولية، معربا عن سعادته لتمكنه من "توثيق حلمه من الجانب الآخر من السماء".
وكتب المنصوري على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "وأخيرا، أوثق حلمي من الجانب الآخر من السماء، لتكون أعين هزاع نافذتكم إلى الفضاء. بعدستي، ألتقط أول صورة من محطة الفضاء الدولية".
وأخيراً، أوثّق حلمي من الجانب الآخر من— Hazzaa AlMansoori (@astro_hazzaa) September 29, 2019
السماء، لتكون أعين هزاع نافذكتم إلى الفضاء. بعدستي، ألتقط أول صورة من محطة الفضاء الدولية.
Captured aboard the ISS...my first photo of the Soyuz spacecraft. pic.twitter.com/Yp1rht79tl
ومن المفترض أن يمضي المنصوري 8 أيام على متن المحطة الفضائية الدولية، سيجري خلالها بعض التجارب العلمية، ليعود إلى الأرض كأول رائد إماراتي وعربي عمل على متن المحطة، وذلك في الثالث من أكتوبر القادم.
المصدر: RT