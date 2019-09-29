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رائد الفضاء الإماراتي ينشر أول صورة للأرض التقطها من المحطة الفضائية الدولية

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رائد الفضاء الإماراتي ينشر أول صورة للأرض التقطها من المحطة الفضائية الدولية
Reuters HAMIL ZHUMATOV
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نشر رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، أول صورة التقطها بنفسه لكوكب الأرض، من المحطة الفضائية الدولية، معربا عن سعادته لتمكنه من "توثيق حلمه من الجانب الآخر من السماء".

وكتب المنصوري على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "وأخيرا، أوثق حلمي من الجانب الآخر من السماء، لتكون أعين هزاع نافذتكم إلى الفضاء. بعدستي، ألتقط أول صورة من محطة الفضاء الدولية".

ومن المفترض أن يمضي المنصوري 8 أيام على متن المحطة الفضائية الدولية، سيجري خلالها بعض التجارب العلمية، ليعود إلى الأرض كأول رائد إماراتي وعربي عمل على متن المحطة، وذلك في الثالث من أكتوبر القادم.

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المصدر: RT

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