بن راشد يهاتف المنصوري في الفضاء

نشرت وسائل إعلام إماراتية، اليوم الجمعة، مكالمة هاتفية بين حاكم دبي، نائب رئيس الإمارات، محمد بن راشد ورائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، الموجود حاليا في محطة الفضاء الدولية.

وهنأ بن راشد المنصوري على إنجازه، مؤكدا أن شعب الإمارات يفتخر فيه.

وقال بن راشد، إن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد طلب منه إيصال تحياته للمنصوري، وهو أول رائد فضاء إماراتي يصل إلى محطة الفضاء الدولية.

بدوره، أعرب هزاع المنصوري عن سعادته وفخره لأنه أول عربي إماراتي يتكلم باللغة العربية من محطة الفضاء الدولية.

وأضاف أن "طموح الشيخ زايد مؤسس الإمارات وصل إلى الفضاء"، شاكرا لبن راشد والسلطات الإماراتية "إتاحة الفرص أمام أبناء الإمارات وصناعة المستحيل لهم".

المصدر:RT