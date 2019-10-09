مؤسسة "روس كوسموس" تعود إلى مشروع تصنيع صاروخ "أنغارا" الثقيل

يتوقع أن ينتهي العمل من إعداد مشروع لصاروخ "أنغارا آ 5 بي" الثقيل الذي سيحمل مركبة "أوريول" ("فيديراتسيا" سابقا) إلى مدار الأرض نهاية العام الجاري.

صرح بذلك مصدر في صناعة الصواريخ الفضائية الروسية في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية.

وحسب المصدر فإن العمل على إعداد المشروع التصميمي للصاروخ بدأ العام الجاري.

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وأوضح المصدر أن صاروخ "انغارا آ5 بي" يختلف عن صاروخ "أنغارا آ5 " بقدر فائق من الأمان، إذ أن تصميمه جرى تماشيا مع شروط إطلاق المركبات الفضائية المأهولة إلى الفضاء.

فيما قال مصدر آخر لوكالة "تاس" إن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس"، دميتري روغوزين، هو من اقترح العودة إلى فكرة إطلاق المركبة المأهولة الجديدة بواسطة صاروخ "أنغارا " على الرغم من أن الإدارة السابقة للمؤسسة كانت قد اتخذت عام 2017 قرارا بإطلاق مركبة "أوريول" المأهولة بصاروخ "سويوز – 5"، ما أدى، حسب المصدر، إلى زيادة تكلفة الأخير وجعله غير قابل لمنافسة نظائره الأجنبية. وعلاوة على ذلك كان من الضروري في حال تطبيق مشروع "سويوز - 5" اتخاذ خطوات لاحقة من شأنها رفع حمولة الصاروخ حتى 18 طنا.

يذكر أن مشروع صاروخ "أنغارا" يضم 3 نماذج لهذا الصاروخ، ومن بينها نموذج خفيف تبلغ حمولته 1,7 – 3.7 طن، ونموذج ثقيل بحمولة 28.5 طن ونموذج فائق الثقل بحمولة نحو 80 طنا.

المصدر: تاس