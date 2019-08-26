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روسيا تعرض محرك الرحلة إلى القمر في "ماكس-2019"

الفضاء

روسيا تعرض محرك الرحلة إلى القمر في
Sputnik
روسيا تعرض محرك صاروخ الرحلة إلى القمر
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قررت مؤسسة "اينيرجيا" الإنتاجية العلمية، عرض محرك الصاروخ فائق الثقل المخصص للرحلة إلى القمر في معرض "ماكس-2019" للطيران والفضاء.

جاء في البيان الصادر عن المؤسسة، "سيكون بإمكان المساهمين في المعرض وزواره التعرف على محركات الصواريخ التي تصممها وتنتجها مؤسسة "إينيرغوماش" التي تعتبر الأقوى في العالم وتعمل بالوقود السائلRD-171MV و RD-191 لصواريخ النقل الثقيلة "أنغارا"، وكذلك نماذج محركات RD-180 و RD-181 التي تستخدم في المرحلة الأولى لصواريخ  "أطلس" و"أنتاريس" الأمريكية.

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المحرك RD-171MV هو نسخة محدثة من محرك "زينيت"، ويخطط لاستخدامه في صاروخ "سويوز-5" من الصنف المتوسط، وصاروخ النقل "ينيسي" الفائق الثقل، الذي سيستخدم في الرحلة إلى الفضاء البعيد وإلى القمر.

المصدر: نوفوستي

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