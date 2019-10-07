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نشر صور الجانب البعيد للقمر التقطت قبل 60 سنة

الفضاء

نشر صور الجانب البعيد للقمر التقطت قبل 60 سنة
Sputnik
صورة الجانب البعيد للقمر التقطتها المحطة السوفيتية "لونا-3" قبل 60 سنة
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نشرت وكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء أول صورة للجانب البعيد للقمر، التقطتها المحطة الفضائية السوفيتية "لونا-3" قبل 60 سنة. الصورة من أرشيف الدولة الروسية للوثائق العلمية والتقنية.

يقول أندريه كوراكين، رئيس قسم صيانة الوثائق في الأرشيف، "تفاجأ العلماء عندما اتضح لهم أن تضاريس الجانب البعيد للقمر أكثر نعومة واستواء من الجانب المرئي، حيث تقل عليه الحفر والفوهات".

نشر صور الجانب البعيد للقمر التقطت قبل 60 سنة
Sputnik Александр Моклецов
المحطة الفضائية السوفيتية "لونا-3"

وسوف تنشر الوكالة على موقعها تباعا بقية الصور التي التقطتها المحطة السوفيتية "لونا-3" للجانب البعيد للقمر وكذلك صور المحطة نفسها التي استلمتها من أرشيف الدولة.

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وتجدر الإشارة، إلى أن الاتحاد السوفيتي أطلق المحطة الفضائية "لونا-3" في 4 أكتوبر وكان الحدث الكبير في تاريخ الملاحة الفضائية يوم 7 أكتوبر 1959 ، حيث لأول مرة تمكن العلماء من مشاهدة "أفق القمر" والتقاط صور جانبه البعيد الغامض. وقد تم على أساس هذه الصور والمشاهدات الانتهاء عام 1960 من تجميع أول أطلس للجانب البعيد للقمر، وفي عام 1961 تم صنع نموذج جديد للقمر.

التقطت المحطة الفضائية "لونا-3" هذه الصور من مسافة 60-70 ألف كيلومتر عن الأرض باستخدام فيلم خاص يتم تظهيره على متن المحطة وبعد المسح الضوئي ترسل الصور إلى محطات استقبال أرضية في شبه جزيرة القرم وكمتشاتكا.

المصدر: نوفوستي

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