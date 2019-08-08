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روفر صيني يقطع مسافة 271 مترا على سطح القمر

الفضاء

روفر صيني يقطع مسافة 271 مترا على سطح القمر
AFP
مسبار قمري صيني
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أفادت وكالة "شنخوا" الصينية بأن روفر "يويتو – 2" الصيني بصفته جزءا من مسبار " شانغ إه – 4" الذي هبط على الطرف المظلم للقمر قطع مسافة 271 مترا خلال 7 أشهر لعمله.

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وأضافت الوكالة أن المسبار والروفر انتقلا الساعة 17.00 الأربعاء 7 أغسطس بتوقيت بكين إلى نظام السبات وذلك بعد انتهاء اليوم القمري الذي يستغرق 14 يوما أرضيا.

وأشارت إلى أن الروفر استمر وقت النهار القمري في السير بالمسار المحدد له وأداء مهمة دراسة التضاريس ومكونات التربة وقياس الإشعاع النيتروني الذي ترسله النجوم.

وأشار البيان الذي نشرته المؤسسة الصينية للدراسات الفضائية إلى أن الروفر سيستمر في تنفيذ مهامه بعد انتهاء الليل القمري.

يذكر أن المسبار "تشانغ إه-4" كان قد أطلق، في 8 ديسمبر الماضي، من قاعدة سيشان الفضائية الصينية بواسطة صاروخ "لونغ مارش-3 بي" الصيني.

وتنحصر المهمة الرئيسية لمشروع "تشانغ إه-4"  المتكون من منصة الهبوط والروفر في دراسة الجانب المظلم للقمر.

المصدر: تاس

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