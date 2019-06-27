المسبار القمري الصيني قام من السبات مجددا

قام مسبار "تشانغ إه-4" القمري الصيني الذي هبط يوم 3 يناير الماضي على جانب القمر المظلم من السبات ليواصل دراسة القمر ذاتيا.

أفادت بذلك الخميس 27 يونيو صحيفة الإنترنت Sina الصينية التي قالت إن المسبار استأنف العمل عند الساعة 13.26 يوم 27 يونيو بتوقيت بكين (08.26 بتوقيت موسكو).

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وسيكون ذلك بالنسبة إلى مسبار "تشانغ إه-4" يوما قمريا سابعا، مع العلم أنه يستغرق وقتا يعادل 14.3 يوما مقارنة بالتوقيت الأرضي.

يذكر أن المسبار "تشانغ إه-4" أطلق في 8 ديسمبر الماضي، من قاعدة سيشان الفضائية الصينية بواسطة صاروخ "لونغ مارش-3 بي" الصيني.

وتنحصر المهمة الرئيسية لمشروع "تشانغ إه-4" المكون من منصة الهبوط والروفر "يويتو – 2" بدراسة الجانب المظلم للقمر.

وقام الروفر بعد هبوطه على سطح القمر بالتقاط أول صورة فوتوغرافية في العالم للجانب المظلم للقمر من مسافة قريبة.

المصدر" تاس