الجيش الروسي يحتفل بيوم قواته الفضائية

احتفل الجيش الروسي، أمس الجمعة، 4 أكتوبر، بيوم قواته الفضائية الذي يصادف إطلاق أول قمر صناعي في العالم عام 1957، بعد صدور قرار رئاسي بشأن استحداث هذا العيد في 10 ديسمبر عام 1995.

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أما تأسيس القوات الفضائية السوفيتية فيعود إلى منتصف خمسينات القرن الماضي حين اتخذت القيادة العسكرية السوفيتية قرارا ببناء قاعدة "بايكونور" الفضائية (في كازاخستان السوفيتية آنذاك) التي كانت الغاية منها تجربة وإطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.

وبعد إطلاق الأقمار الصناعية المدنية من قاعدة "بايكونور" اتخذ قرار بإنشاء قاعدة فضائية عسكرية أخرى في مقاطعة أرخانغلسك باتت تسمى فيما بعد بقاعدة "بليسيتسك" الفضائية.

وفي عام 1992 تم تأسيس القوات الفضائية العسكرية التابعة لوزارة الدفاع وأخضعت لها قاعدتا "بايكونور" و"بليسيتسك" وقاعدة "سفوبودني" ("فوستوتشني" حاليا) ومركز تجارب الصواريخ وإدارة الأقمار الصناعية العسكرية والأكاديمية العسكرية للهندسة الفضائية ومعهد البحوث العلمية لدى وزارة الدفاع.

وضمت تلك القوات لاحقا منظومة الإنذار عن الهجوم الصاروخي التي تضمن السيطرة على إطلاق الصواريخ الباليستية الفضائية وغير الفضائية في العالم باسره.

ودخلت القوات الفضائية العسكرية عام 2015 في قوام القوات الجوية الفضائية بصفتها صنفا من صنوف القوات المسلحة الروسية، إلى جانب القوات البرية والبحرية وقوات الصواريخ الاستراتيجية.

وتتوفر في الوقت الحاضر في حوزة القوات الفضائية نحو 150 قمرا صناعيا.

المصدر: سلاح روسيا