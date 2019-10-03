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روسيا مستعدة لإعداد رواد الفضاء الأجانب

الفضاء

روسيا مستعدة لإعداد رواد الفضاء الأجانب
NASA
المحطة الفضائية الدولية
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أعلن مكسيم خارلاموف، النائب الأول لرئيس مركز إعداد رواد الفضاء بمقاطعة موسكو، أن المركز مستعد لإعداد رواد الفضاء الأمريكيين، إذا رغبت "ناسا" بحجز مقاعد في مركبات "سويوز" الروسية.

وقال خارلاموف في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء، "إن مركز إعداد رواد الفضاء يناقش مع الشركاء جميع الخيارات الخاصة بإعداد وتدريب رواد الفضاء لضمان استمرار عمل المحطة الفضائية الدولية".

وردا على سؤال بشأن إمكانية شراء مقاعد في مركبات "سويوز" الروسية لفترة طويلة بعد ربيع 2020، قال خارلاموف، بأنه غير مخول وليست لديه صلاحية لكشف محتوى المحادثات.

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المركبات الفضائية الأمريكية الجديدة ستطلق مأهولة عام 2020
المركبات الفضائية الأمريكية الجديدة ستطلق مأهولة عام 2020

ونقلت CNN، عن جيم بريدنشتاين رئيس وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، أن الولايات المتحدة من المحتمل أن تضطر إلى شراء مقاعد أكثر في المركبات الفضائية الروسية في عام 2020 بسبب عدم انتهاء اختبارات المركبات الفضائية الأمريكية الجديدة.

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وسائل إعلام:
وسائل إعلام: "ناسا" تختبر مساكن منفوخة لرواد الفضاء

حاليا حجزت "ناسا" مقعدا في المركبة الفضائية "سويوز إم إس-16" التي ستطلق يوم 20 مارس 2020، ما سيضمن بقاء رائد فضاء أمريكي واحد على الأقل في محطة الفضاء الدولية حتى خريف عام 2020.

المصدر: نوفوستي

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