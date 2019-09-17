وسائل إعلام: "ناسا" تختبر مساكن منفوخة لرواد الفضاء

يجري في صحراء نيفادا بولاية لاس فيغاس الأمريكية اختبار مسكنين منفوخين صممتهما شركتا Bigelow وAerospace B330 يمكن أن يستخدما عند القيام برحلات فضائية إلى القمر والمريخ.

وقالت بوابة Space.com الإلكترونية الأمريكية إن الاختبارات التي تجري بحضور 6 رواد فضاء من "ناسا" تستغرق أسبوعين.

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يذكر أن Bigelow وبعض الشركات الأخرى تلقت عام 2016 من "ناسا" أموالا لتصميم نماذج من المساكن الفضائية يمكن أن تستخدم لاحقا للرحلات الفضائية البعيدة المدى.

قال مدير برنامج اختبار المساكن رائد الفضاء السابق، مايكل هيرد هاردت، الذي قام بـ4 رحلات فضائية بمكوك شاتل الأمريكي إن" الغاية من برنامجنا هي اختيار مشروع أفضل وحساب استنتاجات سيخرج الخبراء بها عند إعداد نموذج للفضاء".

وحسب بوابة Space.com فإن المسكن الذي يتسع لـ4 أو 5 أشخاص سيبلغ حجمه 930 مترا مكعبا، ما يقل 3 أضعاف عن حجم كل الأقسام في المحطة الفضائية الدولية. وسيتم تزويده بمحرك خاص، ما يجعله أكثر استقلالا. وسينقل المسكن داخل حاوية صغيرة خاصة إلى مدار القمر حيث يتم نفخها بالهواء.

وتأمل شركة Bigelow المصنعة للمسكن الفضائي المنفوخ بأن يستخدم منتوجها عند إنشاء المحطة القمرية المدارية Lunar Orbital Gateway عام 2022. ولا تستبعد الشركة أن يستخدم مسكنها المنفوخ عند إنشاء قاعدة على سطح القمر وأثناء القيام برحلات فضائية إلى المريخ.

المصدر: تاس