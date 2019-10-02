المركبات الفضائية الأمريكية الجديدة ستطلق مأهولة عام 2020

أعلن دميتري روغوزين، رئيس مؤسسة "روس كوسموس" بأن المركبات الفضائية الأمريكية الجديدة ستطلق مأهولة لأول مرة إلى المحطة الفضائية الدولية في عام 2020.

وكان قد أعلن سابقا أن المركبات الفضائية الأمريكية الجديدة Crew Dragon التي تنتجها شركة "سبيس إكس" وStarline التي تنتجها شركة "بوينغ"، ستطلق مأهولة إلى المحطة الفضائية الدولية في العام الجاري.

وقال روغوزين في حديث للصحفيين في أول مؤتمر "الطريق إلى الفضاء" لعموم روسيا، "يعتقد الأمريكيون بأنهم سيبدأون الطيران على مركباتهم. ووفقا لبيانات "ناسا" التي أجرينا معها محادثات في مطار بايكونور

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الفضائي، فإن شركتي "سبيس إكس" و"بوينغ" تأملان حل جميع المشكلات قبل نهاية السنة الحالية". أي أن "المركبات الفضائية الأمريكية الجديدة ستطلق مأهولة إلى المحطة الفضائية الدولية في العام المقبل. نتمنى لهم التوفيق".

المصدر: نوفوستي