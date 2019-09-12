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تأجيل إطلاق المركبة "ستارلاينر" إلى المحطة الفضائية الدولية

الفضاء

تأجيل إطلاق المركبة
Globallookpress NASA/ZUMAPRESS.com
المركبة الفضائية "ستارلاينر" الأمريكية
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أعلن مصدر في قطاع الصواريخ والفضاء الروسي، عن تأجيل إطلاق المركبة الفضائية الأمريكية "ستارلاينر" إلى المحطة الفضائية الدولية من 6 إلى 28 أكتوبر المقبل، وقد يؤجل ثانية.

وقال المصدر في تصريح لوكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء، "حاليا أصبح موعد إطلاق المركبة "ستارلاينر" غير المأهولة إلى المحطة الفضائية الدولية يوم 28 أكتوبر". مضيفا وهذا موعد أولي، حيث لا يستبعد تأجيل الإطلاق ثانية.

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ويذكر أن الموعد الأولي لإطلاق المركبة غير المأهولة، كان يوم 17 أغسطس ثم أعلن عن تأجيله إلى 17 سبتمبر، ولاحقا أعلن عن تأجيل الإطلاق إلى يوم 6 أكتوبر، والآن إلى يوم 28 أكتوبر.

وكان قد أعلن سابقا عن تأجيل إطلاق المركبة "ستارلاينر" المأهولة من 30 نوفمبر إلى 30 ديسمبر 2019 .

المصدر: نوفوستي

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