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مباشر.. وصول أول رائد فضاء إماراتي بالإضافة إلى الرائدين الروسي والأمريكية إلى محطة الفضاء الدولية

مركبة "سويوز" تلتحم بالمحطة الدولية حاملة أول رائد فضاء إماراتي

الفضاء

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التحمت مركبة "سويوز إم إس-15" الفضائية، التي تحمل على متنها 3 رواد فضاء، بينهم الإماراتي هزاع المنصوري، بالمحطة الفضائية الدولية بنجاح.

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ونفذت عملية الالتحام قبل 3 دقائق من الموعد المقرر. وأوصلت المركبة إلى المحطة الدولية كلا من رائد الفضاء الروسي أوليغ سكريبوتشكا، والأمريكية جيسيكا مائير، وأول رائد فضاء إماراتي، هزاع المنصوري.

وأطلق الصاروخ الذي حمل المركبة، الساعة 16:57 بتوقيت موسكو، اليوم الأربعاء، من مطار "بايكونور" الفضائي الواقع في كازاخستان.

ومن المقرر أن ينفذ طاقم المركبة أكثر من 50 تجربة علمية على متن المحطة الدولية.

المصدر: وكالات

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