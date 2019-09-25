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مركبة "سويوز إم إس- 15" وصلت بنجاح مدار الأرض

الفضاء

مركبة
Sergey Mamontov
إطلاق مركبة "سويوز إم إس - 15"
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وصلت مركبة "سويوز إم إس – 15" الفضائية المأهولة بنجاح إلى مدارها الأرضي.

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وذلك بعد إطلاقها في تمام الساعة 16.56 بتوقيت موسكو اليوم، من قاعدة "بايكونور" الفضائية الروسية في كازاخستان. وتحمل المركبة على متنها رواد الفضاء الثلاثة: قائد المركبة الروسي، أوليغ سكريبوتشكا، ومهندسة المركبة، رائدة الفضاء الأمريكية، جيسيكا مائير، ومهندس ثان المركبة، رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري.

وصرح ناطق باسم مركز إدارة الرحلات الفضائية بضواحي موسكو، أن كل مراحل الصاروخ الثلاث انفصلت بنجاح عن المركبة الفضائية المأهولة في الوقت المحدد لها، وتدور المركبة الآن حول الأرض لتلتحم بالمحطة الفضائية الدولية في تمام الساعة 22.45 يوم 25 سبتمبر الجاري.

المصدر: تاس

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