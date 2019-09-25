شاهد.. روسيا تطلق "سويوز" مع أول رائد فضاء إماراتي

أطلقت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" اليوم الأربعاء صاروخ Soyuz-FG الذي يحمل على متنه 3 رواد إلى المحطة الفضائية، من بينهم الإماراتي، هزاع المنصوري.

وتبعا لبيان صادر عن الوكالة فإن "صاروخ Soyuz-FG أطلق من قاعدة "بايكونور" الفضائية في كازاخستان في تمام الساعة 16:56 بتوقيت موسكو.

ومن المفترض أن تصل مركبة Soyuz MS-15 إلى المحطة الفضائية الدولية مساء اليوم في تمام الساعة (22:45 بتوقيت موسكو)، حاملة على متنها كلا من: رائد الفضاء الروسي، أوليغ سكريبوتشكا، ورائدة الفضاء الأمريكية، جيسيكا مائير، وأول رائد فضاء إماراتي، هزاع المنصوري.

Sputnik Sergey mamontov

وتجدر الإشارة إلى ان الصاروخ الذي تطلقه روسيا اليوم سيكون آخر صاروخ من طراز "سويوز-إف غي" Soyuz-FG يستخدم لإطلاق مركبات Soyuz، وبعده ستنتقل للاعتماد على صواريخ Soyuz-2.1a المعدلة التي تعتبر أفضل من الناحية التقنية، وأقل إصدارا للانبعاثات الضارة بالبيئة.

المصدر: وكالات روسية