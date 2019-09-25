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شاهد.. روسيا تطلق "سويوز" مع أول رائد فضاء إماراتي

الفضاء

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أطلقت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" اليوم الأربعاء صاروخ Soyuz-FG الذي يحمل على متنه 3 رواد إلى المحطة الفضائية، من بينهم الإماراتي، هزاع المنصوري.

وتبعا لبيان صادر عن الوكالة فإن "صاروخ Soyuz-FG أطلق من قاعدة "بايكونور" الفضائية في كازاخستان في تمام الساعة 16:56 بتوقيت موسكو.

ومن المفترض أن تصل مركبة Soyuz MS-15 إلى المحطة الفضائية الدولية مساء اليوم في تمام الساعة (22:45 بتوقيت موسكو)، حاملة على متنها كلا من: رائد الفضاء الروسي، أوليغ سكريبوتشكا، ورائدة الفضاء الأمريكية، جيسيكا مائير، وأول رائد فضاء إماراتي، هزاع المنصوري.

شاهد.. روسيا تطلق
Sputnik Sergey mamontov
من اليسار إلى اليمين: رائد الفضاء الإماراتي، هزاع المنصوري، رائد الفضاء الروسي، أوليغ سكريبوتشكو، ورائدة الفضاء، جيسيكا مائير

وتجدر الإشارة إلى ان الصاروخ الذي تطلقه روسيا اليوم سيكون آخر صاروخ من طراز "سويوز-إف غي" Soyuz-FG يستخدم لإطلاق مركبات Soyuz، وبعده ستنتقل للاعتماد على صواريخ Soyuz-2.1a  المعدلة التي تعتبر أفضل من الناحية التقنية، وأقل إصدارا للانبعاثات  الضارة بالبيئة.

المصدر: وكالات روسية

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