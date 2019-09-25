اليابان تطلق شاحنة فضائية إلى المحطة الدولية

أطلقت اليابان يوم 24 سبتمبر بنجاح مركبة Kounotori 8 (اللقلق – 8) غير المأهولة إلى المحطة الفضائية الدولية بواسطة صاروخ H-2B الثقيل محلي الصنع.

وبثت وكالة JAXA الفضائية اليابانية إطلاق الصاروخ على الهواء.

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يذكر إن إطلاق الشاحنة الفضائية قد تأجل مرتين أولا بسبب نشوب حريق في منصة الإطلاق وثانيا للحيلولة دون اقتراب مرحلته الثانية من مركبة " سويوز – إم إس - 15" المأهولة الروسية التي يتوقع أن تلتحق بالمحطة الفضائية الدولية مساء يوم 25 سبتمبر الجاري.

يذكر أن شاحنة Kounotori 8 يجب أن تنقل إلى المحطة الفضائية الدولية جهازا لتحقيق الاتصال البصري بالأرض تم تصنيعه بالتعاون مع شركة "سوني" اليابانية. ويتوقع أن يجري اختبار الجهاز نهاية العام الجاري في المحطة.

وتحمل الشاحنة إلى المحطة أيضا قمرين صناعيين صغيرين سيستخدمان لدراسة الفضاء الكوني، فضلا عن المعدات والحمولة اللازمة لأفراد طاقم المحطة.

جدير بالذكر أن شاحنة فضائية سابقة أطلقتها اليابان إلى المحطة الفضائية الدولية في نوفمبر الماضي.

المصدر: تاس