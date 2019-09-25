روسيا تؤجل إطلاق صاروخ "بروتون" الفضائي

أكدت مصادر في وكالة "روس كوسموس" خبر تأجيل إطلاق صاروخ "بروتون-إم" الفضائي الروسي الذي كان من المخطط أن يطلق في 30 سبتمبر الجاري.

وقال بيان صادر عن الوكالة "إن الخبراء في روس كوسموس قرروا تأجيل عملية إطلاق الصاروخ وذلك لإجراء اختبارات إضافية على المرحلة العليا منه (بريز-إم) المسؤولة عن إيصال الحمولات إلى المدارات الفضائية المنخفضة والمتوسطة، والتي أثبتت جدارتها في العمل مع صواريخ بروتون منذ العام 2001، وأوصلت عشرات الحمولات إلى الفضاء".

وأشار البيان إلى أن "بروتون-إم" الروسي كان من المفترض أن يطلق من قاعدة "بايكونور" الفضائية في كازاخستان في الـ 30 من سبتمبر الجاري، حاملا على متنه قمر الاتصالات الأوروبي Eutelsat 5 West وجهازا تكنولوجيا تابعا لمهمة Mission Extension Vehicle – 1 الفضائية الأمريكية.

На техническом комплексе Байконура завершены операции по сборке космической головной части — https://t.co/GAv7U0ukUo



Она в составе аппаратов #Eutelsat5WB и #MEV1, переходной системы, разгонного блока и обтекателя перевезена в зал окончательной сборки ракеты-носителя «Протон-М» pic.twitter.com/rfPf1EPhP7 — РОСКОСМОС (@roscosmos) 21 сентября 2019 г.

ومن المفترض أن يساهم الصاروخ المذكور بإيصال هذه الأقمار إلى مداراتها الفضائية في زمن قياسي لا يتعدى الـ 15 ساعة و54 دقيقة.

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا كانت قد أطلقت 3 صواريخ من نوع "بروتون-إم" إلى الفضاء هذا العام، وتخطط لإطلاق 3 أخرى، بعضها سيطلق من قاعدة "خرونيتشيف" الفضائية الروسية ليحمل أقمارا ومركبات كانت روسيا قد تعاقدت على إطلاقها مع شركة International Launch Services العالمية.

المصدر: نوفوستي