فرنسا تختبر الروفر التابع لبعثة "إكزومارس – 2020"

نقل الروفر الفرنسي"KA" الذي سيدرس المريخ في إطار البعثة الفضائية الأوروبية الروسية المشتركة يوم 8 سبتمبر إلى مدينة كان بجنوب فرنسا لإجراء اختباره الشامل.

جاء ذلك على موقع شركة "لافوتشكين" الروسية المصنعة للأجهزة الفضائية.

ووضع الروفر أولا في حجرة معزولة عن التأثيرات الخارجية حيث تأكد الخبراء من عدم تعرضه لضرر أثناء نقله داخل حاوية خاصة. وفحص الخبراء قراءة عدادات الروفر التي تسجل كل ما يحدث به من الاصطدامات والضربات

وبعدها سيوضع الروفر في حجرة الضغط الحرارية لإجراء اختباره الشامل في ظروف تحاكي ظروف عمله على سطح المريخ.

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يذكر أن "إكزومارس – 2020 " هو برنامج أوروبي روسي مشترك تم إطلاقه بغية دراسة كوكب المريخ. ويتوقع أن تنطلق البعثة في يوليو أو أغسطس عام 2020 حيث سيطلق صاروخ "بروتون – إم" من قاعدة "بايكونور" الفضائية الروسية الروفر الفرنسي الصنع والمحطة الروسية التي سيتم إنزالهما على سطح المريخ بعد الوصول إلى مداره.

يذكر أن شركة "لافوتشكين" الروسية تولت وفقا لبرنامج مشروع "أكزومارس" تصميم وتصنيع منصة الهبوط على سطح المريخ والتي سينصب عليها روفر "باستور" الأوروبي.

ويفترض أن يقوم الروفر بدراسة تربة المريخ بواسطة مثقاب سيحفر التربة بعمق متر واحد. أما المعلومات الواردة منه فسترسل إلى الأرض عن طريق القمر الصناعي "ExoMars Trace Gas Orbiter" الذي تم إطلاقه عام 2016، في إطار المرحلة الأولى لمشروع "إكزومارس" الأوروبي الروسي المشترك.

المصدر: تاس