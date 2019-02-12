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إعلان موعد انطلاق بعثة "إكزومارس-2020"

الفضاء

إعلان موعد انطلاق بعثة
ESA
المريخ
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أعلن ممثل الوكالة الفضائية الأوروبية في موسكو، ريني بيشيل، أن موعد انطلاق بعثة "إكزومارس-2020" الأوروبية الروسية إلى المريخ، هو يوليو أو أغسطس عام 2020.

وأضاف بيشيل قائلا إن هذين الشهرين هما أفضل موعد لإطلاق الصاروخ إلى المريخ، لقربه من الأرض.

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وأكد ممثل الوكالة على أن الجانب الأوروبي يحاول الالتزام بالجدول الزمني الخاص بإعداد البعثة الفضائية إلى المريخ، وأعرب عن أمله في أن يبذل الجانبان الروسي والأوروبي قصارى الجهود لتكون معداتهما جاهزة بحلول أيلول عام 2020.

يذكر أن روسيا تولت تصنيع منصة تهبط على سطح المريخ بأجهزتها العلمية، فضلا عن صاروخ "بروتون" الروسي الذي سيطلق المنصة والروفر الأوروبي إلى الكوكب الأحمر.

وستعمل المنصة الروسية في إطار بعثة "إكزومارس-2020" خلال فترة طويلة كمحطة علمية، تدرس خصائص سطح المريخ ومكونات غلافه الغازي.

المصدر: تاس  

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