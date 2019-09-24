"ناسا" توقع اتفاقية إنتاج المركبات القمرية مع شركة "لوكهيد – مارتين"

وقعت وكالة "ناسا" الأمريكية مع شركة "لوكهيد – مارتن" اتفاقية إنتاج مركبات "أوريون" بعدد يتراوح بين 6 مركبات و12 مركبة والتي ستستخدم لتحقيق برنامج " Artemis" القمري.

صرح بذلك يوم 23 سبتمبر مدير "ناسا" ،جيمس برايدنستاين، في صفحته على "تويتر".

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ووصف مدير "ناسا" الاتفاقية بأنها قرار مصيري للبرنامج القمري الأمريكي الذي يقضي بهبوط رواد الفضاء الأمريكيين عام 2024 على سطح القمر. وأضاف "أن شركة "لوكهيد- مارتن" تولت اليوم إنتاج مركبات "أوريون"، ما سيضمن تحقيق 12 بعثة قمرية على أقل تقدير.

وحسب برايدنستاين فإن"لوكهيد - مارتن" التزمت بتسليم "ناسا" 12 مركبة قمرية لغاية 30 سبتمبر عام 2030.

ويكلف ،حسب برايدنستاين، إنتاج 3 مركبات قمرية من طراز "أوريون" وكالة "ناسا" مبلغا قدره 2.7 مليار دولار. أما سعر إنتاج المركبتين القمريتين التاليتين فبلغ 1.9 مليار دولار.

يذكر أن برنامج " Artemis" القمري يقضي بتحقيق الرحلات الفضائية المأهولة وغير المأهولة إلى القمر بواسطة صواريخ SLS الثقل في الفترة ما بين عام 2020 وعام 2024.

المصدر: تاس