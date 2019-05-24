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استقالة مدير البرنامج القمري الأمريكي من منصبه

الفضاء

استقالة مدير البرنامج القمري الأمريكي من منصبه
AFP
القمر
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قدم مساعد مدير"ناسا" لشؤون إعداد البعثة القمرية، مارك سيرانجيلو، استقالته من منصب تم تعيينه فيه منذ أبريل الماضي.

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وجاء في إعلان تقدم به مدير وكالة "ناسا"، جيمس برايدنستاين، أن الكونغرس الأمريكي لم يوافق على اقتراحات طرحتها "ناسا"، بشأن إعادة تنظيم الوكالة واستحداث إدارة خاصة بإعداد البعثات المأهولة إلى القمر، التي يترأسها مساعده الذي استقال احتجاجا على ذلك.

وأشار برايدنستاين إلى أن "ناسا" ستحقق برنامجها القمري في إطار الهيكل الإداري الحالي، وستدرس تعديلات إدارية واجب إدخالها إلى البنية التنظيمية لـ"ناسا"، لتستمر في أداء مهامها الخاصة بإرسال رواد الفضاء إلى القمر عام 2024

يذكر أن "ناسا" كانت قد أعلنت، في وقت سابق، أن برنامجها القمري سيسمى " Artemis " تيمنا بالآلهة الإغريقية.

المصدر: تاس

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