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الولايات المتحدة بصدد تشكيل ائتلاف دولي لدراسة القمر

الفضاء

الولايات المتحدة بصدد تشكيل ائتلاف دولي لدراسة القمر
Sputnik
لوحة لفنان تشكيلي
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أعلن مدير وكالة "ناسا"، جيم برايدنستاين، أن البرنامج الدولي الخاص بدراسة القمر لا يمكن أن يتحقق إلا تحت رعاية الولايات المتحدة.

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وفي حديث أدلى به لـ "Fox News" الأمريكية، قال برايدنستاين: "هناك بلد واحد قادر على تشكيل ائتلاف دولي من شأنه تأمين عودة رواد الفضاء إلى القمر، بحلول عام 2024، وهذا البلد هو الولايات المتحدة".

وأضاف مدير "ناسا" أن الرئيس الأمريكي كلف الوكالة بضمان الوجود الأمريكي على القمر والبقاء هناك، فضلا عن تنظيم التعاون مع الشركاء الدوليين في مجال استخدام موارد القمر، حيث تتوفر مئات ملايين الأطنان من جليد الماء الذي يمكن الاستفادة منه للبقاء على قيد الحياة على سطح القمر، والحصول على الهواء، ناهيك عن استخدامه كوقود للصواريخ.

واستطرد برايدنستاين قائلا: "نريد الاستفادة من كل تلك الإمكانيات والتكنولوجيا المتوفرة لدينا، بغية تنظيم بعثة فضائية إلى المريخ".

المصدر: تاس

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