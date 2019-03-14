الروفر الصيني قطع مسافة 163 مترا على سطح القمر

كشفت الصفحة الرسمية للبرنامج القمري الصيني على شبكة التواصل الاجتماعي "WeChat"، أن روفر "تشانغ أه-4" الصيني قطع مسافة 163 مترا على سطح الجانب المظلم للقمر.

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وقال البيان إن الروفر، خلال شهرين من العمل على سطح القمر، درس عيانات من الصخور، ما سيمكن العلماء مستقبلا من تحديد أصل الطبقة العلوية لسطح القمر.

كما أرسل الروفر إلى الأرض صورا فوتوغرافية التقطها من مسافة قريبة.

يذكر أن المسبار "تشانغ إه-4" كان قد أطلق، في 8 ديسمبر الماضي، من قاعدة سيشان الفضائية الصينية بواسطة صاروخ "لونغ مارش-3 بي" الصيني.

ويضم المشروع مسبارا وروفرا ذاتي الحركة، وتنحصر مهمته الرئيسة في دراسة الجانب المظلم للقمر.

المصدر: تاس