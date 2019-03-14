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الروفر الصيني قطع مسافة 163 مترا على سطح القمر

الفضاء

الروفر الصيني قطع مسافة 163 مترا على سطح القمر
youtube/SpaceRip
الروفر الصيني
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كشفت الصفحة الرسمية للبرنامج القمري الصيني على شبكة التواصل الاجتماعي "WeChat"، أن روفر "تشانغ أه-4" الصيني قطع مسافة 163 مترا على سطح الجانب المظلم للقمر.

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المسبار "تشانغ آه-4" على السطح غير المرئي للقمر
أول فيديو يظهر تجول المسبار الصيني على القمر

وقال البيان إن الروفر، خلال شهرين من العمل على سطح القمر، درس عيانات من الصخور، ما سيمكن العلماء مستقبلا من تحديد أصل الطبقة العلوية لسطح القمر.

كما أرسل الروفر إلى الأرض صورا فوتوغرافية التقطها من مسافة قريبة.

يذكر أن المسبار "تشانغ إه-4" كان قد أطلق، في 8 ديسمبر الماضي، من قاعدة سيشان الفضائية الصينية بواسطة صاروخ "لونغ مارش-3 بي" الصيني.

ويضم المشروع مسبارا وروفرا ذاتي الحركة، وتنحصر مهمته الرئيسة في دراسة الجانب المظلم للقمر.

المصدر: تاس

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