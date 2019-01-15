أول فيديو يظهر تجول المسبار الصيني على القمر
cnsa
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نشرت إدارة الفضاء الوطنية الصينية شريط فيديو عن جولة مركبة (روفر) المسبار "تشانغ إه-4" على سطح الجانب المظلم للقمر.
وهبط مسبار "تشانغ إه-4" في منطقة حوض القطب الجنوبي للقمر، في 3 يناير الجاري، ليصبح أول جهاز أرضي يهبط على السطح غير المرئي للقمر في التاريخ.
يذكر أن المسبار "تشانغ إه-4" كان قد أطلق، في 8 ديسمبر 2018، من مطار سيشان الفضائي بواسطة صاروخ من طراز "لونغ مارش-3 بي".
المصدر: لينتا. رو
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