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رائد الفضاء الروسي يصطحب "وحيد القرن" إلى المحطة الدولية

الفضاء

رائد الفضاء الروسي يصطحب
Sputnik Valery Melnikov
صورة أرشيفية
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تم نصب مركبة "سويوز إم إس - 15" يوم 22 سبتمبر على إحدى منصات الإطلاق في قاعدة "بايكونور" الفضائية الروسية.

وستنطلق تلك المركبة يوم 25 سبتمبر إلى الفضاء حاملة رواد الفضاء الثلاثة، بمن فيهم رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري.

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وقال قائد المركبة الفضائية رائد الفضاء الروسي، أوليغ سكريبوتشكا، في مؤتمر صحفي عقد يوم 22 سبتمبر في مركز إدارة الرحلات الفضائية بضواحي موسكو إنه اختار دمية وحيد القرن مؤشرا رسميا لانعدام الوزن في المركبة، لأن ابنته تفضله على بقية الحيوانات.

يذكر أن وسائل الإعلام الروسية كانت قد أفادت في وقت سابق بأن رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري اختار دمية الجمل بني اللون مؤشرا شخصيا لانعدام الوزن يدل على أن المركبة قد وصلت منطقة الفضاء الكوني.

جدير بالذكر أن طاقم المركبة الفضائية التي تنطلق يوم 25 سبتمبر إلى المحطة الفضائية الدولية تضم كلا من قائدها الروسي، أوليغ سكريبوتشكا، ورائدة الفضاء الأمريكية، جيسيكا ماير، ورائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري.

المصدر: تاس

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