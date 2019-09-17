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رائد الفضاء الإماراتي سيزرع شجرة في حديقة رواد الفضاء (صور)

الفضاء

رائد الفضاء الإماراتي سيزرع شجرة في حديقة رواد الفضاء (صور)
Sputnik Valerei Melnikov
طاقم البعثة 61/62 إلى المحطة الفضائية الدولية: جيسيكا مير (الولايات المتحدة الأمريكية)، أوليغ سكريبوتشكا (روسيا)، هزاع المنصوري (الإمارات)
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نشر رائد الفضاء الإماراتي، هزاع المنصوري، تغريدة في صفحته على موقع "تويتر" تتضمن صورة لحديقة رواد الفضاء بقاعدة بايكانور الفضائية، حيث ترسخ تقليد زرع كل رائد فضاء شجرة قبل كل رحلة.

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كما نشر المنصوري، صورة أول شجرة زرعها أول رائد فضاء يخرج إلى الفضاء، يوري غاغارين، وقال أنه سوف يزرع شجرة في هذه الحديقة قبل انطلاقه في أول مهمة فضائية له. وذيل تغريدته بهاشتاغ #طموح_زايد.

وسوف ينطلق رائد الفضاء الإماراتي ضمن الطاقم الرئيسي للبعثة 61/62 إلى المحطة الفضائية الدولية، 25 سبتمبر الجاري، كمهندس ثان لمركبة "سويوز-15"، بصحبة قائد المركبة، أوليغ سكريبوتشكا (روس كوسموس)، ومهندس المركبة، جيسيكا مير (ناسا).

المصدر: تويتر

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