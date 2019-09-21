"ناسا" تختتم تجميع الأجزاء الرئيسة لصاروخها فائق الثقل

اختتمت وكالة "ناسا" عملية تجميع الكتلة الرئيسة لصاروخ SLS فائق الثقل الذي تعتزم استخدامه لإرسال رواد الفضاء إلى القمر.

وجاء على موقع "ناسا"، يوم 20 سبتمبر، أن المهندسين في مصنع تجميع الصواريخ التابع لـ "ناسا" ضموا الجزء الأخير إلى الكتلة المركزية للصاروخ، يوم الخميس، وسيركبون قريبا فيها 4 محركات من طراز "RS-25".

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ونقل الموقع عن مدير عملية التجميع، جولي باسلر، قوله إن خبراء "ناسا" سيجرون بعد ذلك اختبارات ختامية لمحركات وأجهزة الصاروخ.

وكانت "ناسا" قد أعلنت الربيع الماضي عن انطلاق برنامجها القمري المسمى بـ Artemis الذي يقضي بأن تطلق عام 2020 مركبة "أوريون" غير المأهولة إلى مدار القمر، بواسطة صاروخ SLS، لتدور حول القمر وتعود إلى الأرض، ثم يطلق الصاروخ، حسب البرنامج، عام 2022 إلى مدار القمر مركبة "أوريون" المأهولة.

ويقضي البرنامج بهبوط رواد الفضاء الأمريكيين على سطح القمر عام 2024.

المصدر: تاس