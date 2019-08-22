ما مهمة صاروخ النقل الروسي الفائق الثقل؟

أعلن دميتري روغوزين، رئيس مؤسسة "روس كوسموس" أن صاروخ النقل الروسي الثقيل "ينيسي" الذي سيكون أرخص من نظيره الأمريكي بأربع مرات سوف يحمل قمرا صناعيا إلى مدار حول القمر.

وصرح روغوزين لوكالة "نوفوستي"بالقول "نحن لا نريد أن نقتصر على رحلة واحدة، لذلك علينا ابتكار تكنولوجيا تسمح لنا بكلفة أقل مما لدى الجانب الأمريكي، لاستكشاف الفضاء البعيد. ووفق حساباتنا ستكون كلفة إنتاج الصاروخ الروسي أقل من مثيله الأمريكي بأربع مرات، وهذا مهم جدا للبلاد".

وكان روغوزين قد أعلن في شهر مارس الماضي، أن تكاليف إنتاج صاروخ "ينيسي" وإطلاقه ستبلغ 740 مليار روبل (سعر الدولار اليوم = 66.25 روبل)

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ستكون حمولة صاروخ النقل "ينيسي" أكثر من 100 طن في المطار القريب من الأرض، وسوف يتم إنتاج أول صاروخ من هذا النوع عام 2027، وأول إطلاق عام 2028 من مطار "فوستوتشني" الفضائي الروسي.

ولدى الولايات المتحدة حاليا فقط صاروخ نقل فائق الثقل "فالكون الثقيل" الذي أنتجته شركة "سبيس إكس"، وصاروخ مماثل SLS من إنتاج شركة "بوينغ" ومن المحتمل إطلاقه في 2020-2021 .

المصدر: لينتا. رو