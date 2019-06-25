 
مباشر
عاجل
واس: القوات الخاصة السعودية تلقي القبض على أمير داعش في اليمن "أبو أسامة المهاجر"

لحظة انفجار صاروخ "فالكون" الفضائي الثقيل لدى هبوطه في المحيط الأطلسي

فيديوهات

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m1cq

نجحت شركة سبيس إكس الأمريكية في إطلاق صاروخ "فالكون" الثقيل، لكنها أخفقت في إنزاله في قاعدة إطلاقه بسلام، حيث تحطم في المحيط الأطلسي.

وكان من المفترض أن يهبط الصاروخ على منصة عائمة في المحيط الأطلسي، إلا أنه اصطدم بالمنصة ما أدى إلى انفجاره وتحطمه.  

وأطلقت شركة "سبيس إكس" في 25 يونيو من رأس كانافيرال بكاليفورنيا صاروخ "فالكون" فائق الثقل الحامل وعلى متنه رماد 152 شخصا، و24 جهازا فضائيا مختلفة.

المصدر: وكالات

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

عائلة روتشيلد.. هل تحكم العالم فعلا؟