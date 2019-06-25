لحظة انفجار صاروخ "فالكون" الفضائي الثقيل لدى هبوطه في المحيط الأطلسي

نجحت شركة سبيس إكس الأمريكية في إطلاق صاروخ "فالكون" الثقيل، لكنها أخفقت في إنزاله في قاعدة إطلاقه بسلام، حيث تحطم في المحيط الأطلسي.

وكان من المفترض أن يهبط الصاروخ على منصة عائمة في المحيط الأطلسي، إلا أنه اصطدم بالمنصة ما أدى إلى انفجاره وتحطمه.

وأطلقت شركة "سبيس إكس" في 25 يونيو من رأس كانافيرال بكاليفورنيا صاروخ "فالكون" فائق الثقل الحامل وعلى متنه رماد 152 شخصا، و24 جهازا فضائيا مختلفة.

المصدر: وكالات