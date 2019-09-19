"روس كوسموس" بصدد تزويد الصاروخ الفضائي الجديد بمحرك يعمل بالميثان

أعلن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الروسية، دميتري روغوزين، أن مؤسسته اقترحت على الحكومة الروسية تزويد صاروخ "سويوز – 5" المتوسط الواعد بالمحرك العامل بغاز الميثان.

وليس بالكيروسين والأوكسيجين كما هو الحال في المحركات الكلاسيكية.

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وأوضح أن إنتاج المحرك العامل بالميثان أو بالأحرى الغاز الطبيعي يكلف الحكومة الروسية 900 مليون روبل في الوقت الذي يكلف إنتاج المحرك الكلاسيكي المستخدم حاليا في صاروخ "سويوز – 2. 1 بي" الحامل المركبات المأهولة 1.3 مليار روبل.

أما إطلاق الصاروخ المزود بمحرك الميثان فيكلف 40.5 مليون روبل مقابل 45.5 مليون روبل تنفق عند إطلاق الصاروخ الكلاسيكي.

وهناك مميزات أخرى لصاروخ الميثان مقارنة بالصاروخ الكلاسيكي حيث يتميز بأمان أكثر وبمقدوره نقل الحمولة المفيدة بوزن 9 أطنان إلى مدار الأرض المنخفض مقابل حمولة 8.2 طن لدى الصاروخ الكلاسيكي. أما المدار الثابت للأرض فينقل إليه صاروخ الميثان حمولة 2.2 طن مقابل طنين لدى الصاروخ المزود بمحرك الكيروسين.

المصدر: تاس