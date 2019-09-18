صواريخ "سويوز" الروسية تحمل إلى الفضاء أقمارا صناعية لكوريا الجنوبية

ستحمل صواريخ "سويوز" الروسية أربعة أقمار صناعية تابعة لمعهد علوم الفلك والفضاء في كوريا الجنوبية إلى المدار عام 2021.

يفيد موقع الشركة الروسية لإطلاق الصواريخ الفضائية بأن "أربعة أقمار صناعية من نوع Kubsat حجمها 6U تابعة لمعهد علوم الفلك والفضاء في كوريا الجنوبية باستخدام حاويتين حجم كل منهما 12U لإطلاقها بواسطة صاروخ النقل Soyuz-2.1a في الربعين الأول والثاني من عام 2021 ".

وتكمن مهمة الأقمار الصناعية الكورية الجنوبية في دراسة خصائص بلازما الغلاف المغناطيسي والغلاف الأيوني.

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ويبلغ وزن كل قمر من هذه الأقمار الصناعية الأربعة حوالي 12 كيلوغراما، وسوف تعمل في مدار ارتفاعه نحو 600 كيلومتر.

كما سيطلق مع هذه الأقمار الصناعية الصغيرة، القمر الصناعي CAS-500-2 التابع لمعهد الدراسات الفضائية في كوريا الجنوبية، وقبله القمر الصناعي CAS-500-1، ومهمتهما تصوير سطح الأرض بدقة فائقة.

المصدر: نوفوستي