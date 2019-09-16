روسيا تعيد أحد أقمار منظومة "غلوناس" للحياة

أعلنت وكالة "روس كوسموس" أن الخبراء الروس تمكنوا من إعادة تأهيل أحد أقمار منظومة "غلوناس" للملاحة الفضائية، بعد أن توقف عن أداء مهامه منذ مدة.

وتبعا للبيان الصادر عن الوكالة فإن القمر رقم 731، التابع لمجموعة أقمار "غلوناس- إم"، والذي توقف عن العمل منذ مدة، استعاد حيويته من جديد، وبدأ نشاطه في دعم منظومة الملاحة الفضائية الروسية.

ومن جانبها أشارت شركة Reshetnev الروسية المتخصصة بالصناعات الفضائية إلى أن القمر المذكور والذي أطلق إلى الفضاء في مارس 2010 كان من المفترض أن يعمل في الفضاء لـ 7 سنوات، لكنه استمر في العمل حتى العام الجاري، ومن المتوقع أن يستمر في أداء مهامه إلى أن يستبدل بقمر آخر نهاية هذا العام.

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وأوضحت أن أقمارا أخرى تابعة لمجموعة أقمار "غلوناس- إم" سيتم استبدالها قريبا، منها القمر رقم 717، ليحل محله قمر اتصالات متطور سيطلق من قاعدة "بليستسك" الفضائية الروسية.

وبدأ تطوير "غلوناس" في الاتحاد السوفيتي عام 1976. واعتبارا من 1982، تم إطلاق العديد من الأقمار الصناعية التي أضيفت إلى المنظومة الفضائية، لتصبح اليوم المنافس الأقوى لـ "GPS" الأمريكية، ووسيلة معتمدة للملاحة وتحديد المواقع لدى الكثير من سكان العالم.

المصدر: فيستي