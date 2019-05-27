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مؤتمر صحفي لوزيري خارجية روسيا وكوبا

روسيا تنجح بإطلاق قمر "غلوناس" جديد

الفضاء

روسيا تنجح بإطلاق قمر
Sputnik Evginy Beyatov
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أعلنت مصادر في وزارة الدفاع الروسية عن نجاح إطلاق صاروخ "Soyuz-2.1b" الفضائي، حاملا على متنه قمرا صناعيا جديدا سينضم إلى مجموعة أقمار "غلوناس" المخصصة للاتصالات وتحديد المواقع.

وأشار البيان الصادر عن الوزارة إلى أن "صاروخ Soyuz-2.1b انطلق صباح الاثنين 27 مايو الجاري، من قاعدة بليسيتسك الفضائية الروسية، عند الساعة 9:23 بتوقيت موسكو، حاملا على متنه قمر Glonass-M".

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وأكدت مصادر في وكالة "روس كوسموس" الفضائية الروسية أن عملية الإطلاق تمت بنجاح، وأن القمر انفصل عن وحدة التعجيل الفضائية "فريغات" عند الساعة 9:32 بتوقيت موسكو، ليصل إلى مداره الفضائي المحدد، ويتولى الخبراء عملية التحكم والاتصال به من الأرض.

وكانت تسريبات سابقة أكدت أن روسيا تستحدث 6 أقمار صناعية جديدة لتنضم إلى أقمارمنظومة "غلوناس" التي يبلغ عددها 26 قمرا حاليا، والتي تعتبر المنافس الأقوى لـ "GPS" الأمريكية، ووسيلة معتمدة للملاحة، وتحديد المواقع لدى الكثير من سكان العالم.

المصدر: نوفوستي

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