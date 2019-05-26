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شاهد.. قطار مضيء من الأقمار الاصطناعية فوق روسيا!

الفضاء

شاهد.. قطار مضيء من الأقمار الاصطناعية فوق روسيا!
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تمكن الهاوي الفلكي إيليا يانكوفسكي، من تسجيل فيديو لأقمار صناعية تابعة لشركة SpaceX المملوكة للمخترع الأمريكي إيلون ماسك، في سماء مقاطعة سفردلوفسك وسط جنوبي روسيا.

وكتب يانكوفسكي على صفحته في أحد مواقع التواصل الاجتماعي في روسيا: "علي أن أقول.. إن المشهد غير عادي للغاية"، مدرجا فيديو تظهر فيه سلسلة من الأقمار الاصطناعية تشبه المذنب أو قطارا مضيئا.

وقد أعلنت SpaceX في 24 مايو أن الصاروخ الحامل "فالكون-9" وضع 60 قمرا اصطناعيا على المدار، وهي المجموعة الأولى من برنامج "Starlink" للإنترنت العالمي.

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المصدر: لينتا.رو

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