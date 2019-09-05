رائد الفضاء الإماراتي يأخذ معه مؤشر انعدام الوزن على هيئة جمل صغير

قرر رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري الذي سينطلق في 25 سبتمبر إلى المحطة الفضائية الدولية أن يأخذ إلى الفضاء دمية على شكل جمل كمؤشر لانعدام الوزن.

وقال المنصوري في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية إن الجمل الصغير بني اللون والغاية منه معرفة بدء حالة اللاوزن على متن مركبة "سويوز إم إس – 15" المأهولة.

بدأ الطاقم الرئيسي لمهمة الانطلاق إلى محطة الفضاء الدولية في الـ25 سبتمبر، والذي يتكون من هزاع المنصوري، وأوليج سكريبوشكا، وجيسيكا مير، الإختبار النهائي على القسم الروسي في محطة الفضاء الدولية في مركز يوري غاغارين لتدريب رواد الفضاء. pic.twitter.com/Bt7bbtt6wH — MBR Space Centre (@MBRSpaceCentre) August 29, 2019

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وأوضح قائلا إن قائد المركبة هو الذي يختار عادة دليلا رئيسا على حالة انعدام الجاذبية داخل المحطة، لكن بقية أفراد الطاقم يأخذون ما يعجبهم من الدلائل.

يذكر أن مركبة "سويوز إم إس – 15" المأهولة ستطلق يوم 25 سبتمبر من قاعدة "بايكونور" الفضائية ويرافق المنصوري على متنها الروسي، أوليغ سكريبوتشكا، والأمريكية، جيسيكا مير، اللذان سيمكثان في المحطة الفضائية 189 يوما ويعودان إلى الأرض في 1 أبريل عام 2020.

أما المنصوري فسيعود إلى الأرض بعد 8 أيام على متن مركبة "سويوز إم إس – 12". ومعه الروسي، ألكسندر أوفتشينين، والأمريكي، نيك هيغ.

المصدر: تاس