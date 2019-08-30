آخر اختبار لرائدي الفضاء الإماراتيين في مركز "غاغارين" الروسي

يجتاز رائدا الفضاء الإماراتيان الأساسي والاحتياطي هزاع المنصوري وسلطان النيادي يوم 30 أغسطس الجاري امتحانا أخيرا قبل أن يقوم المنصوري برحلة إلى المحطة الفضائية الدولية.

ويتمثل الامتحان في محاكاة الرحلة الفضائية بمركز "غاغارين" لتدريب رواد الفضاء.

وقال مدير برنامج تدريب رواد الفضاء الإماراتيين سالم المري إن المنصوري سيأخذ معه إلى الفضاء 10 كيلوغرامات من الحمولة التي تضم الأمتعة الشخصية لرائد الفضاء وما له علاقة بحضارة البلاد وتراثها التاريخي، بما في ذلك علم الإمارات وشعاراتها وصورة فوتوغرافية للشيخ الراحل زيد بن سلطان آل نهيان الرئيس السابق لدولة الإمارات العربية المتحدة مع رواد الفضاء الأمريكيين من بعثة "أبولو" والقرآن الكريم وكتاب حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم وأشعار وقصص ورسوم تابعة للفائزين في مسابقة "الانطلاق إلى الفضاء" الإماراتية القومية والمأكولات الإماراتية.

ومن ضمن الحمولة أيضاً 30 بذرة للشجرة الوطنية للإمارات "الغاف"(جنس من النباتات البقولية)، حيث ستتم زراعتها في جميع أنحاء الإمارات بعد العودة.

Sputnik Valery Melnikov

وقال سالم المري إن التجارب التي سيجريها المنصوري على متن المحطة الفضائية الدولية تتضمن دراسة ضبط عمل نظام القلب والأوعية الدموية وتأثير الرحلة الفضائية على توزيع طاقة خفقان القلب ودراسة حالة العظم ونظام الغدد الصم قبل الرحلة الفضائية وبعدها، وكذلك دراسة تأثير انعدام الوزن على نمو الخلايا، وسرعة نمو البذور والفطر وأعشاب البحر، وتأثير المضادات الحيوية على البكتيريا والتفاعلات الكيميائية الأساسية في الفضاء.

Sputnik Valery Melnikov

يذكر أن فريق رواد الفضاء الأساسي، وبينهم المنصوري، ينطلق إلى المحطة الفضائية الدولية على متن مركبة الفضاء الروسية "سويوز إم إس 15" من قاعدة "بايكونور" الفضائية في كازاخستان يوم 25 سبتمبر المقبل، حيث سيقضون 8 أيام على متن المحطة.

ويتكون الفريق من رائد الفضاء الروسي، أوليج سيربوشكا، ورائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، ورائدة الفضاء الأمريكية جيسيكا مير.

المصدر:نوفوستي