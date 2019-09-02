ثقب أسود عملاق "لا ينبغي تواجده" يحير علماء الفلك!

يعتقد علماء أنهم اكتشفوا ثقبا أسود ضخما جدا كتلته أكبر 100 مرة من كتلة الشمس (لا ينبغي أن يكون موجودا)، على الرغم من عدم تأكدهم بشكل تام من هذا الأمر.

واكتُشف الثقب الأسود المحتمل بواسطة كاشفات موجة الجاذبية: LIGO وVirgo، في مرصد الجاذبية الأوروبي.

وتوضح مجلة "كوانتا" أن الثقب الأسود يتكون عادة عندما ينهار نجم معين بعد نفاد الطاقة، ولكن هذا يحدث فقط عندما تكون نواة النجم أقل بنحو 50 مرة من كتلة الشمس. وتدمر النجوم ذات الكتل الأكبر بمقدار يتراوح بين 50 إلى 130 مرة من كتلة الشمس، نفسها في انفجار قوي، وهذا يعني أن الثقب الأسود الجديد المحتمل يتحدى اعتقادات العلماء.

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كما يمكن أن تتشكل الثقوب السوداء، التي يزيد حجمها عن 130 كتلة شمسية، عندما يكون انهيار النوى قويا للغاية.

وأُصيب العلماء بالحيرة الشديدة وهم يحاولون معرفة كيف تشكل الثقب الأسود الضخم المحتمل. ووفقا لـ "كوانتا"، فإنهم يشكون في أن الثقب الأسود قد يكون ناتجا عن تصادم ثقوب سوداء أصغر، واندماجها في ثقب عملاق واحد.

ورفض فريق Ligo وVirgo تأكيد أو نفي الشائعات حول الثقب الأسود. ولم يصدر بعد أي معلومات مفصلة حول أحدث فترة مراقبة، والتي بدأت في أبريل. ويبدو أنهم يخططون للكشف عن كل شيء بحلول ربيع عام 2020، لذا سيتعين علينا الانتظار حتى ذلك الحين، لمعرفة ما إذا كان الثقب الأسود موجودا، وسر نشأته.

المصدر: RT