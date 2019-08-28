اكتشاف ثلاثة كواكب خارجية قد يدعم أحدها وجود "حياة"

اكتشف العلماء ثلاثة كواكب صخرية جديدة بحجم الأرض، أحدها ذو قدرة عالية على دعم الحياة، يدور حول نجم على بعد 12 سنة ضوئية.

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وتبلغ كتل الكواكب الخارجية الثلاثة ما لا يقل عن 1.4 إلى 1.8 مرة من كتلة الأرض، وتدور حول نجمها القزم الأحمر Gilese 1061، كل ثلاثة إلى 13 يوما.

ويقع النجم على بعد 12 سنة ضوئية، ما يجعله في المركز العشرين من النجوم القريبة في المجموعة الشمسية، وهو من الجانب الكوني، جار قريب للغاية.

وتسمى الكواكب الثلاثة التي تم اكتشافها حول القزم الأحمر، Gliese 1016 b وGliese 1016 c وGliese 1016 d.

ويعتقد أن الكوكب الخارجي الصخري، المسمى Gliese 1016 d هو الذي يمتلك أكثر الصفات الصالحة للعيش، حيث يقع داخل المنطقة النجمية الصالحة للسكن، والتي تتيح درجات الحرارة فيها وجود الماء السائل على السطح.

لكن لسوء الحظ فإن الأقزام الحمراء مثل تلك التي تدور حولها يمكن أن تكون مضطربة وتضرب المساحة من حولها بالإشعاعات النجمية والإشعاعية.

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ما يعني أنه إذا لم يحمل الكوكب Gliese 1016 d أي حياة، فقد يكون نجمه قتله أو جعل الحياة عليه مستحيلة.

ويبدو النجم Gilese 1061 هادئا إلى حد ما مقارنة بالأقزام الحمراء، ولكن هذا لا يعني أنه كان هكذا دائما.

واكتشفت الكواكب الثلاثة باستخدام السرعة الشعاعية أو طريقة "التمايل" التي تستند إلى تغيير طفيف في الطول الموجي للضوء الناجم عن جسم سماوي يمر بنجمه وتغيير كمية الضوء التي يطلقها النجم.

ويواصل علماء الفلك البحث عن كواكب خارجية على أمل العثور على دليل قاطع لوجود "حياة" خارج نظامنا الشمسي.

المصدر: RT